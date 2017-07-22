Match4+(Android)
Android için Bulmaca Oyunu
Sayılarla oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir bulmaca oyunu
Match4+, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Renkli ve minimal görsellere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.
Oldukça güzel tasarlanmış bir oyun olarak karşımıza çıkan Match4+, aynı sayıları bir araya getirerek toplamaya çalıştığınız bir oyundur. 2048 oyununa benzeyen bir yapıya sahip olan oyunda sayıları toplayarak yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Altıgen blokları sürükleyerek taşıyor ve diğer numaraların yanına bırakıyorsunuz. Özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda kolay ve hızlı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülen oyunda zevkli zamanlar geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Eğer sayılarla aranız iyiyse bu oyunu mutlaka denemeniz gerektiğini de söyleyebilirim. İnternet bağlantısı olmadan da oynayabileceğiniz Match4+, sizleri bekliyor.
Match4+ oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- ALELADE STUDIO
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