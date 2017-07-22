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Match4+
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Match4+

(Android)
Match4+ İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Match4+
Match4+
Match4+
Match4+
Match4+

Android için Bulmaca Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 6 saat önce

Sayılarla oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir bulmaca oyunu

Match4+, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Renkli ve minimal görsellere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Oldukça güzel tasarlanmış bir oyun olarak karşımıza çıkan Match4+, aynı sayıları bir araya getirerek toplamaya çalıştığınız bir oyundur. 2048 oyununa benzeyen bir yapıya sahip olan oyunda sayıları toplayarak yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Altıgen blokları sürükleyerek taşıyor ve diğer numaraların yanına bırakıyorsunuz. Özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda kolay ve hızlı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülen oyunda zevkli zamanlar geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Eğer sayılarla aranız iyiyse bu oyunu mutlaka denemeniz gerektiğini de söyleyebilirim. İnternet bağlantısı olmadan da oynayabileceğiniz Match4+, sizleri bekliyor.

Match4+ oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
ALELADE STUDIO
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