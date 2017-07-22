Match4+(iOS)
iOS için Bulmaca Oyunu
Sayıları toplayarak yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız zevkli bir bulmaca oyunu
Match4+, sayıları toplayarak yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor. Farklı mekanikleri ve özgün grafikleriyle dikkat çeken oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Match4+, 2048 oyununa benzeyen kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Oldukça zorlu bir yapıya sahip olan oyunda hızlı davranmalı ve altıgen blokları yok etmelisiniz. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda bir takım özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Oyunda altıgen blokları sürükleyerek taşıyor ve diğer numaraların yanına bırakıyorsunuz. Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülen oyunu mutlaka denemelisiniz. İnternet bağlantısı olmadan da oynayabileceğiniz Match4+, sizleri bekliyor.
Rengarenk grafikleri ve kolay oynanışıyla da ön plana çıkan oyuna bağımlı olabileceğiniz söyleyebilirim. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Match4+'yı kaçırmayın. Match4+ oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve sonrası
- Üretici:
- ALELADE STUDIO
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