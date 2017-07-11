MEB 'Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme' Sistemi Hazırlıyor

Geçtiğimiz sene 75 ülke içerisinde ülkemizi 50. sıraya layık gören Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na (PISA) MEB’ten rakip proje geliyor!

Ülke genelinde öğrencilerin gelişimini izleyecek sistem, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kalkınma Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçiyor. İlk etapta 24 ilde uygulanmaya başlanacak ‘Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi’ öğrencilerin eğitim hayatlarındaki verimi ölçmede kullanılacak. Öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini takip edecek yeni uygulama sayesinde eğitim ve öğretim hayatındaki eksikler giderilecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeli, bütüncül ve anlamlı süreç değerlendirmesiyle ülke genelinde eğitim alanında birlik sağlayacak.

Ölçme ve değerlendirme sisteminin bireyselleşeceği yeni modelde, öğrenciler kendi öğrenim değerlendirmelerini kendileri takip edebilecekler. Veli, öğretmen ve okul idaresine yönelik yapılacak anketlerle okul bazlı değerlendirmeler elde edilecek ve öğrencilerin öğrendiklerini ne kadar kullanabildikleri ölçülecek.

Ezberci eğitim sisteminden uzaklaşmak adına atılacak adımları da barındıran yeni takip sistemi, anketlerde açık uçlu sorulara yer verecek ve öğrenciye yönelik bireysel eğitim modellerin gelişmesini sağlayacak. Anket sonucuna göre, öğretmenler öğrencilerine farklı ödevler verebilecek, böylelikle öğrenim hızında ciddi hız ve yol katedilmiş olacak.

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