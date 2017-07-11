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MEB 'Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme' Sistemi Hazırlıyor

meb eğitimde öğrenci gelişimini izleme sistemi

Geçtiğimiz sene 75 ülke içerisinde ülkemizi 50. sıraya layık gören Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na (PISA) MEB’ten rakip proje geliyor!

Ülke genelinde öğrencilerin gelişimini izleyecek sistem, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kalkınma Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçiyor. İlk etapta 24 ilde uygulanmaya başlanacak ‘Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi’ öğrencilerin eğitim hayatlarındaki verimi ölçmede kullanılacak. Öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini takip edecek yeni uygulama sayesinde eğitim ve öğretim hayatındaki eksikler giderilecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeli, bütüncül ve anlamlı süreç değerlendirmesiyle ülke genelinde eğitim alanında birlik sağlayacak.

Ölçme ve değerlendirme sisteminin bireyselleşeceği yeni modelde, öğrenciler kendi öğrenim değerlendirmelerini kendileri takip edebilecekler. Veli, öğretmen ve okul idaresine yönelik yapılacak anketlerle okul bazlı değerlendirmeler elde edilecek ve öğrencilerin öğrendiklerini ne kadar kullanabildikleri ölçülecek.

Ezberci eğitim sisteminden uzaklaşmak adına atılacak adımları da barındıran yeni takip sistemi, anketlerde açık uçlu sorulara yer verecek ve öğrenciye yönelik bireysel eğitim modellerin gelişmesini sağlayacak. Anket sonucuna göre, öğretmenler öğrencilerine farklı ödevler verebilecek, böylelikle öğrenim hızında ciddi hız ve yol katedilmiş olacak.

İndir3.6 MB
MEB E-OKUL VBS Android
MEB E-OKUL VBS Android Android için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

İndir7 MB
MEB E-OKUL VBS iOS
MEB E-OKUL VBS iOS iPhone ve iPad için Velilere Özel E-Okul Uygulaması

İndir5.4 MB
MEB Personel Android
MEB Personel Android Android için MEB Personel Uygulaması

İndir16.3 MB
MEB Personel iOS
MEB Personel iOS iPhone ve iPad için MEB Personel Uygulaması

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Yazar: - 11.07.2017

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