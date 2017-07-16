Savaş robotlarıyla şehirleri ele geçiriyoruz.

Mech Legion: Age of Robots, savaş robotlarını kontrol ettiğimiz açık dünya oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda tam donanımlı robotlarla şehirleri ele geçirmeye çalışıyoruz.

Mobil platformda ücretsiz indirilmeye açılan robot savaş oyunları arasından özgürce gezinmeye izin veren büyük haritalar içermesi, hem tek hem de çok oyunculu modda oynama seçeneği sunması, karadan ve havadan saldırmaya izin vermesiyle ayrılan Mech Legion: Age of Robots, görsel tarafta da kalitesini gösteriyor.

Oyunun kontrol sistemi ise herkesin oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Sol analog ile robotumuzu yönlendiriyor, sağdaki butonlarla da nişan alma, hava desteği çağırma, silah seçimi, onarım işini yapıyoruz. Düşmanlarımızın konumu da sol üstteki radardan buluyoruz.