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Meditasyon Müziği
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Meditasyon Müziği

Meditasyon Müziği İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Meditasyon Müziği
Meditasyon Müziği
Meditasyon Müziği
Meditasyon Müziği
Meditasyon Müziği

Android için Meditasyon Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Meditasyon Müziği uygulamasıyla Android cihazlarınızı kullanarak rahatlatıcı ses ve melodileri dinleyebilirsiniz.

Meditasyon Müziği uygulamasıyla Android cihazlarınızı kullanarak birçok doğal ve yapay rahatlatıcı ses efektlerini dinleyebilirsiniz.

Sakinleşmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda imdadınıza koşan Meditasyon Müziği uygulamasında, çeşitli doğal ve yapay sesleri kulaklık takarak dinleyebilirsiniz. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan uygulamada, sesleri ayarladıktan sonra zamanlayıcı da kurarak uykuya dalana kadar bu seslerin çalmasını sağlayabiliyorsunuz.

Sezgisel zamanlayıcısı sayesinde meditasyon seanslarınızı ölçebilen ve uykuya daldıktan sonra müzik çaların kapanmasını sağlayan uygulamada, küçük bir uyarı veren gong seçeneğini de aktifleştirebilirsiniz. Uygulamada bulunan meditasyon sesleri şu şekilde; hoş piyano, huzurlu göl, tatlı sabah, güneşin doğuşu, cennet sesleri, muhteşem yağmur, ilham melodileri, doğal orman melodileri, manastır sesleri, sahil rahatlaması, hills tapınağı ve gizemli tapınak müziği.

Uygulama özellikleri:

  • Yüksek kaliteli sesler,
  • Rahatlatıcı sesler ve melodiler,
  • Zamanlayıcı ayarlama,
  • Gong ile meditasyon bitiş uyarısı,
  • Sade ve modern tasarım,
  • Kişiselleştirilebilir sesler,
  • Yüksek kaliteli arka plan görselleri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Relaxio
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