Meganoid, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform aksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki Meganoid'in 2017 sürümü olarak karşımza çıkan bu oyunda aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor.

OrangePixel'in aksiyon ve macera dolu platform oyunu Meganoid, 2017 yılında kaldığı yerden devam ediyor. Serinin son oyunu olan Meganoid 2017, daha fazla aksiyon ve macera içeriyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda bu sefer işiniz daha zor. Parkurları geçebilmek için kilitleri çözmeli ve düşmanlardan kaçmalısınız. Yeteneklerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşıyor ve eşsiz dakikalar geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda farklı robotlar kullanabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Karanlık bir temada geçen oyunda dikkatli olmalı ve gelen tehditlere karşı uyanık olmalısınız. Eğer platform oyunlarını seven biriyseniz Meganoid'i mutlaka denemelisiniz. Zorlu bölümleri ve farklı zorluk seviyeleriyle Meganoid sizleri bekliyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabilir ve farklı bölgelerin kilitlerini açabilirsiniz. Farklı silahları da kullanabileceğinizi Meganoid oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda piksel tarzı grafikler ve atari tarzı sesler yer alıyor.

Meganoid oyununu Android cihazlarınızda 14,99 TL karşığında indirebilirsiniz.