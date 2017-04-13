Meganoid, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir platform oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. OrangePixel'in daha önceki oyunu olan Meganoid'in son sürümü olarak karşımıza çıkan bu oyunda aksiyon kaldığı yerden devam ediyor.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı zevkli bir platform oyunu olan Meganoid, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirilebilir. Aksiyon ve macera dolu olan oyunda düşmanlarınızla mücadele ediyor ve eşsiz dakikalar geçirebiliyorsunuz. Zorlu parkurların yer aldığı oyunda bölümleri geçebilmek için ufak bulmacaları çözmeli ve diğer bölümlerin kilitlerini açmalısınız. Özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz oyunda dikkatli ve uyanık olmalısınız. Eğer platform oyunlarından zevk alıyorsanız Meganoid'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Ayrıca Meganoid'in ilk oyununu denediyseniz bu oyunu da mutlaka denemelisiniz. Zorlu bölümleri ve farklı zorluk seviyeleriyle Meganoid sizleri bekliyor.

Piksel tarz grafiklere ve seslere sahip olan oyunda atari oynuyormuş gibi bir hisse kapılabiliyorsunuz. Farklı silahların ve karakterlerin yer aldığı Meganoid oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceğiniz Meganoid'i kaçırmayın.

Meganoid oyununu iOS cihazlarınızda 4,99 dolar karşığında indirebilirsiniz.