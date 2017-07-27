Meizu Pro 7 ve 7 Plus Resmileşti, Çift Ekran İle Geliyorlar!

Çin merkezli Meizu şirketi, yeni telefonlarını resmen duyurdu. Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus çift kamera ve arka tarafta ikincil bir ekran ile geliyorlar.

Uzun süredir söylentiler ve sızıntı bilgiler ile akıllı telefon pazarında ses getiren Meizu'nun yeni telefonları, bugün itibarıyla resmileşti. Telefonların resmileşmesiyle birlikte, son bir kaç ay içinde duyduğumuz bilgilerin çoğunun doğru olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Her iki cihaz da Meizu'nun Flyme OS 6 sürümündeki Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyor. MediaTek Helios X30 işlemci ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan telefonların arka kameraları 12MP+12MP çözünürlüğe sahip. 16MP çözünürlüğündeki ön kamerada yüz algılama sistemine de yer verilmiş.

Meizu Pro 7, 5.2 inç FHD Super AMOLED ve Pro 7 Plus ise, 5.7 inç QHD Super AMOLED ekrana sahip. Her iki telefonda da 2 inç Super Amoled arka ekran bulunuyor. Bu ikincil ekranlar, müzik çalmayı kontrol etmeye, duvar kağıtlarını ayarlamaya ve kameralar için bir vizör olarak kullanılmaya olanak sağlıyor.

Ayrıca, Meizu Pro 7, 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve 3000mAh batarya barındırıyorken, Meizu Pro 7 Plus'da 6GB RAM, 64GB veya 128GB dahili depolama birimi ve 3500mAh batarya bulunduruyor. Telefonların çıkış tarihi ve fiyatları konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Meizu Pro 7 Tanıtım Tarihi ve Fotoğraf Örnekleri Paylaşıldı

Meizu'dan Yeni Telefon: Meizu A5