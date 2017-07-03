Meizu'dan Yeni Telefon: Meizu A5

Çin'in akıllı telefon üreticilerinden Meizu, yeni telefonu A5'i tanıttı. Meizu A5 teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Gün geçtiktçe kendini daha da geliştiren bir şirket olan Meizu, tanıttığı yeni telefonuyla birlikte beklentilerini bir adım daha öteye taşıdı. Son günlerde Pro 7 isimli üst segment telefonu ile konuşulan şirket, giriş segmentinde telefonu Meizu A5'i tanttı. Bu telefon ile Çin'li şirket, A serisinin de başlangıcını yapmış oldu. Giriş seviyesi bir telefon olan A5, aslında özelliklerinden daha çok fiyatıyla dikkat çekiyor.

Konuyu çok uzatmadan hemen Meizu A5'in teknik detaylarında bize neler sunduğuna bakalım.

Meizu A5 Özellikleri ve Fiyatı

1.3GHz hızında çalışan Mediatek MT6737 işlemci bulunuyor.

5 inçlik 1024x768 çözünürlüğünde HD bir ekrana sahip.

çözünürlüğünde HD bir ekrana sahip. GPU tarafında gerekli gücünü Mali-T720'den alıyor.

2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile bizleri karşılıyor.

8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayla geliyor. Ancak bu çözünürlükler biraz geride kalmış gibi duruyor.

3060 mAH batarya kapasitesi gayet yeterli seviyede.

Siyah, gümüş ve altın renk seçenekleriyle gelecek Meizu A5, 105 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ancak bu özellikler biraz eski telefonları andırıyor. Fiyat konusunda başarılı olan telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

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