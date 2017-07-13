Meme Silikonları Silahlı Saldırılardan Korur mu?

Eminim insanlık tarihi boyunca başarısız veya bir sonuca varmayan çok sayıda deney yapılmıştır. Ancak, Utah Üniversitesi plastik cerrahı Christopher Pannucci'nin 'meme silikonlarının kurşun geçirip geçirmediği'ne yönelik bir araştırmasını bu listenin neresine bırakayım, siz karar verin.

Adamı hemen öyle gömmeyelim, yakın menzilli atışta sağ kalan ve göğüs implantları olan bir kadın hastasını tedavisi sırasında, meme başından içeri girip implanttan geçen ve koltuk altından çıkan merminin istikametinin düz bir çizgide olmamasını gözlemleyen Panucci, implantın merminin yavaşlamasına ve yörüngesinin değişmesine neden olduğunu düşünmüş. Bunun üzerine ekibini toplayarak deneye girişen plastik cerrahı, insan dokusunu taklit edecek şekilde tasarlanmış bir madde olan balistik jelle silikonları kaplamış. Daha sonra ekip, saniyede 300 metre atış yapabilen bir tabancayla 2.5 metre uzaklıktan bu yapay memelere ateş etmişler.





Tahmin edebileceğiniz üzere, silikonlar mermiyi yavaşlatsa da, tamamen durdurmaya yeterli maddeler değildir. Bunu anlamak için yapılan bu son derece gerekli (!) araştırma sonucunda bilim insanları, kadınların ‘kurşun geçirmez yeleklerini’ atmaması gerektiği kanısına vardı.

Dahili Hava Yastıkları

Şaka bir yana, Panucci’nin deneyi başarısız olmuş olsa da, implantların bıçaklanma, düşme veya araba kazalarında göğüs boşluğunu koruyabildiği düşünülüyor. Panucci "Onları küçük hava yastığı olarak düşünebilirsiniz" dese de, Avustralya Macquarie Üniversitesi plastik bölüm başkanı Anand Deva, merdivenlerden düştüğü ve vurulduğu için silikonları patlayan iki hastasından örnek vererek, patlayan jelin tüm göğüse yayıldığı ve sonrasındaki acının çok daha büyük olduğunu aktardı. Kadınların göğüs implantlarını sadece yaralanmalara karşı korumak için almalarını tavsiye etmeyeceğini söyleyen Deva, "İlginç bir fikir, ancak kurşun geçirmez yeleklerin yerini alabileceğini söylemek biraz zor" şeklinde konuştu.

Bu bilim insanlarının hiçbir şeye “Yok artık!” dememesi beni biraz sinirlendirse de, haberimizin sonunda siz sevgili okurlara tek tavsiyem(!) silahlı saldırırdan kurtulmak için silikon takmayın! Sevgiler...