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Mercedes'e Kablosuz Şarj Teknoloji Entegre Oluyor

Mercedes-Benz, plug-in hibrit teknolojisi

Mercedes-Benz, plug-in hibrit teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor, bu teknolojiyle beraber söz konusu teknolojiye kablosuz (wireless) şarj özelliği entegre ediliyor.

Mercedes'in yeni nesil elektrikli araçları, artık bildiğimiz akıllı telefonlar gibi hızlı ve kolayca şarj olabilecekler. Mercedes, bu yeniliği ilk olarak 2017’de piyasaya çıkması beklenen S500e serilerinde kullanacağını açıkladı. Otomobil, yere yerleştirilen bir wireless dağıtıcısının üzerine geldiğinde çalışmaya başlayacak olan bu yeni sistem, araçta bulunan bir alıcı sayesinde aracın şarj olmasını sağlayacak.

Mercedes-Benz, yüzde 90 verimli olduğunu savunduğunu iddia ettiği sistemin, 3.6kW’lık şarj kapasitesine sahip olacağını belirtti. Mercedes, bu sistemle S500e’nin batarya kapasitesini de 8.7 kWh’den 13.3 kWh’e çıkaracağını da ifade etti.

Mercedes'in Wireless Electric Vehicle Charging (WEVC – Kablosuz Elektrikli Araç Şarjı) sistemi, benzer sistemlerden biraz daha farklı çalışıyor. Rezonant manyetik indüksiyon şarj sistemi kullanan bu altyapı, şu anda telefonlarda kablosuz şarj için kullanılan teknolojinin temelini baz alıyor. Sistem Qualcomm'un Halo altyapısıyla ile ortak geliştirilmiş. Bu projenin amacı insanlara hibrit araçlarını şarj etmek için çok daha kolay bir yol sunmak olarak ifade ediliyor.

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Yazar: - 26.07.2017

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