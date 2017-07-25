Mercedes'ten Otomatik Vale Hizmeti Geliyor

Alman otomotil üreticisi Mercedes, yeni bir teknolojiye adım atıyor. ''Otomatik Vale Hizmeti'' isimli bu teknolojide Mercedes, Bosch ile birlikte çalışacak.

Otomatik Vale Park hizmeti, Mercedes'in kendi kendine sürüş teknolojisinin ve Bosch'un akıllı otopark şebekesinin kombinasyonuyla geliştiriliyor. Yani kısaca, akıllı telefonunuzdan arabanızı çağıracaksınız ve artık kimsenin yardımı olmadan arabanız yanınıza gelecek. Böylece büyük otoparklarda arabanızı aramak yerine, aracınız sizi bulacak. Ayrıca Otomatik Vale Park hizmetinin, acil durumlarda da işe yaracağı ön görülüyor.

Henüz somut olarak başlamayan bu hizmet, Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Mercedes-Benz Müzesi'nde önümüzdeki yıl hizmete girecek. Müzeye gelen ziyaretçiler, araba kiralayabilecek ve otomatik valeyi test edebilecekler. Sadece akıllı telefonunuza indirdiğinizbir uygulamayla çalışacak olan hizmet, araba sahiplerinin ilgisini çekeceğe benziyor.

Otomatik Vale Hizmetiinin testlerinin yapılacağı yerde, çevreyi izleyen ve aracın nereye gitmesi gerektiğini otomobile bildirecek çok sayıda algılayıcı yer alacak. Hangi araçların bu hizmete uyumlu olacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak, Bosch sözcüsü, park kontrol birimi, otomatik şanzıman, anahtarsız giriş ve elektronik denge programı olan herhangi bir arabayla söz konusu sistemin çalışacağını ifade etti.

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