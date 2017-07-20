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Mesafe Yakıt Hesapla
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Mesafe Yakıt Hesapla

Mesafe Yakıt Hesapla İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Mesafe Yakıt Hesapla
Mesafe Yakıt Hesapla

Android İçin Yol Yakıt Hesaplama Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Uzun yola çıkmadan önce yakıt hesabını yapın, sürprizlerle karşılaşmayın.

Mesafe Yakıt Hesapla, araç ile uzun bir yolculuğa çıkacağınız vakit yol yakıt hesaplaması yaparak seyahatinizi sürprizsiz şekilde tamamlamanıza yardımcı olan ücretsiz Android uygulaması. Rota seçimi yaparak aracınızın kaç litre benzin tüketeceğini görebiliyorsunuz.

İster benzinli ister LPG’li isterseniz de dizel araç kullanın, Mesafe Yakıt Hesapla uygulamasıyla yakıt sarfiyatını hesaplayabiliyorsunuz. Çıkış ve varış noktalarını ardından yakıt türünü seçtiğiniz vakit uygulama, seyahatinizin ne kadar süreceğinden kaç km yol yapacağınıza, km başına kaç litre benzin tüketeceğinizden benzin litre fiyatına her şeyi döküyor. Hemen üst noktada harita üzerinden de rotanızı görebiliyorsunuz.

Mesafe Yakıt Hesapla Özellikleri:

  • Yol yakıt hesaplama
  • Yakıt hesaplama
  • Uzun yol yakıt hesaplama
  • Araç mesafe yakıt hesaplama

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
ZAFER LATiF
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