Mesafe Yakıt Hesapla
Android İçin Yol Yakıt Hesaplama Uygulaması
Uzun yola çıkmadan önce yakıt hesabını yapın, sürprizlerle karşılaşmayın.
Mesafe Yakıt Hesapla, araç ile uzun bir yolculuğa çıkacağınız vakit yol yakıt hesaplaması yaparak seyahatinizi sürprizsiz şekilde tamamlamanıza yardımcı olan ücretsiz Android uygulaması. Rota seçimi yaparak aracınızın kaç litre benzin tüketeceğini görebiliyorsunuz.
İster benzinli ister LPG’li isterseniz de dizel araç kullanın, Mesafe Yakıt Hesapla uygulamasıyla yakıt sarfiyatını hesaplayabiliyorsunuz. Çıkış ve varış noktalarını ardından yakıt türünü seçtiğiniz vakit uygulama, seyahatinizin ne kadar süreceğinden kaç km yol yapacağınıza, km başına kaç litre benzin tüketeceğinizden benzin litre fiyatına her şeyi döküyor. Hemen üst noktada harita üzerinden de rotanızı görebiliyorsunuz.
Mesafe Yakıt Hesapla Özellikleri:
- Yol yakıt hesaplama
- Yakıt hesaplama
- Uzun yol yakıt hesaplama
- Araç mesafe yakıt hesaplama
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- ZAFER LATiF
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