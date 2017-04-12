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Miami Saints: Gangster Edition
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Miami Saints: Gangster Edition

Miami Saints: Gangster Edition İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Miami Saints: Gangster Edition
Miami Saints: Gangster Edition
Miami Saints: Gangster Edition
Miami Saints: Gangster Edition

Şehrin en tehlikeli gangsteri olmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Miami Saints: Gangster Edition, GTA benzeri oyunlardan Gangster New Orleans kadar olmasa da vakit geçirmek için oynanabilecek güzel bir açık dünya aksiyon oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan gangster oyununda yeraltı dünyasının tanınan yüzleri arasına girmeye çalışıyoruz. Şehri birbirine katarak dikkat çekmek önceliğimiz.

Mobil platformda GTA benzeri oyunlardan birisi de Miami Saints: Gangster Edition. Klasik olarak verilen görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. Araba çalma, diğer haydutlarla çarpışma, Miami polisini peşimize takma ve daha nice aksiyona girebiliyoruz. Kendimizi gösterebilmemiz, farkındalığımızı artırabilmemiz, kanıtlayabilmemiz için zaten zorunlu olarak görevlerin yanı sıra tehlike arz eden eylemleri de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sokakların tek hakimi olduğumuzu göstermemiz elbette zaman alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
VascoGames
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