Miami Saints: Gangster Edition, GTA benzeri oyunlardan Gangster New Orleans kadar olmasa da vakit geçirmek için oynanabilecek güzel bir açık dünya aksiyon oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan gangster oyununda yeraltı dünyasının tanınan yüzleri arasına girmeye çalışıyoruz. Şehri birbirine katarak dikkat çekmek önceliğimiz.

Mobil platformda GTA benzeri oyunlardan birisi de Miami Saints: Gangster Edition. Klasik olarak verilen görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. Araba çalma, diğer haydutlarla çarpışma, Miami polisini peşimize takma ve daha nice aksiyona girebiliyoruz. Kendimizi gösterebilmemiz, farkındalığımızı artırabilmemiz, kanıtlayabilmemiz için zaten zorunlu olarak görevlerin yanı sıra tehlike arz eden eylemleri de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sokakların tek hakimi olduğumuzu göstermemiz elbette zaman alıyor.