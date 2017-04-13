Microsoft, 2015'te Servis Edilen Windows 10 Sürümünü de Tarihe Gömüyor

Evet, yanlış okumadınız Microsoft, Windows 10 işletim sistemine dün yapılan Creators Update sürüm güncellemesinden sonra, 2015 yılında ilk servis ettiği 1507 numaralı sürüme destek vermeyi 6 Mayıs2017'den itibaren durduracak.

2015 Temmuz ayında servis edilen Windows 10 işletim sisteminin 1507 sayılı sürümü, belirtilen tarihten itibaren herhangi bir güncelleme veya yama almayacak. Bu arada özel kurum ve şirketlerle yaptığı anlaşma gereğince Microsoft, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB ve Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB kurumsal sürümlerine destek vermeye devam edecek.

Microsoft yaptığı açıklamada, 2015 Temmuz ayında servis edilen Windows 10 sürüm 1507 üzerinden 2 büyük güncelleme geçtiğini ve 1507 sürümünün oldukça eskidiğini de belirtti. Eskiyen sürümün yenilenmesi için Microsoft'un kullanıcılara tanımış olduğu 60 günlük süre, 12 Nisan 2017 tarihinde gelen "Creators Update" ile sonlanmış bulunuyor.

Windows 10 sürüm 1507 işletim sistemi bilgisayarlarda kullanılmaya devam edilebilir, ancak kullanıcılar artık bu sürümün her hangi bir yenilik almayacağını, güvenlik yamaları ile desteklenmeyeceğini de unutmamalılar.

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