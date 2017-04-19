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Microsoft Authenticator
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Microsoft Authenticator

(Android)
Microsoft Authenticator İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator

Microsoft, Google, Facebook ve diğer hesaplarınıza bildirime dokunarak kolayca giriş yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz e-posta, sosyal ağ hesaplarınız için güvenli, hızlı giriş yapma imkanı veriyor. Hesabınıza giriş yapmak için rastgele oluşturulan tek kullanımlık güvenlik kodunu girmek yerine anlık bildirime dokunmanız yeterli oluyor.

Microsoft Authenticator’ı sadece Microsoft (Outlook, Hotmail vs.) hesaplarına giriş yapmak için kullanabileceğiniz iki aşamalı doğrulama uygulaması olarak düşünmeyin. Google, Facebook, Twitter, Instagram ve daha pek çok iki adımlı doğrulamanın etkin olduğu tüm servisler için kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Tabii ki Microsoft hesabınızı eklerken bir kolaylık sunuluyor. Microsoft dışında herhangi bir hesabı eklemek için telefonunuzun kamerasıyla QR kod okutmanız gerekiyor. Bu karekoda nereden ulaşacağınız belirtilmiyor; doğrudan QR kod okutma ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Cihaza göre değişir
Üretici:
Microsoft
Microsoft Authenticator QR Kodu Okutarak İndir

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