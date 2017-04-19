Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz e-posta, sosyal ağ hesaplarınız için güvenli, hızlı giriş yapma imkanı veriyor. Hesabınıza giriş yapmak için rastgele oluşturulan tek kullanımlık güvenlik kodunu girmek yerine anlık bildirime dokunmanız yeterli oluyor.

Microsoft Authenticator’ı sadece Microsoft (Outlook, Hotmail vs.) hesaplarına giriş yapmak için kullanabileceğiniz iki aşamalı doğrulama uygulaması olarak düşünmeyin. Google, Facebook, Twitter, Instagram ve daha pek çok iki adımlı doğrulamanın etkin olduğu tüm servisler için kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Tabii ki Microsoft hesabınızı eklerken bir kolaylık sunuluyor. Microsoft dışında herhangi bir hesabı eklemek için telefonunuzun kamerasıyla QR kod okutmanız gerekiyor. Bu karekoda nereden ulaşacağınız belirtilmiyor; doğrudan QR kod okutma ekranıyla karşılaşıyorsunuz.