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Microsoft Authenticator
TamindirMobilYardımcı AraçlarMicrosoft Authenticator - IPhone Ve IPad İçin İki Adımlı Doğrulama Uygulaması

Microsoft Authenticator

(iOS)
Microsoft Authenticator İndir Hemen İndir

28 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator

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Erkan Calp Son güncelleme 13 dakika önce

Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), sadece Microsoft’a bağlı hesaplarınız için değil Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat gibi iki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz tüm çevrimiçi hesaplarınız için kullanabileceğiniz doğrulama uygulaması.

İki aşamalı doğrulama (iki adımlı doğrulama) etkinleştirilmiş tüm hesaplar için anlık bildirimle kolay, hızlı, güvenli giriş imkanı sunuyor Microsoft Authenticar uygulaması. Microsoft’a bağlı kişisel, iş veya okul hesabınızı eklerken hesabınıza giriş yapmanız yeterli oluyor. Google, Facebook vb. diğer hesapları eklerken QR kod ekranı karşınıza çıkıyor. İlgili servisin iki adımlı doğrulama sayfasına girerek görebileceğiniz karekodu uygulamaya okutarak hesabınızı ekliyorsunuz. Bu adımda yönlendirme olsaydı; diğer hesaplar için kısayol sayfası eklenseydi güzel olurdu yeni kullanıcılar için.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Microsoft
Microsoft Authenticator QR Kodu Okutarak İndir

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