Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), sadece Microsoft’a bağlı hesaplarınız için değil Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat gibi iki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz tüm çevrimiçi hesaplarınız için kullanabileceğiniz doğrulama uygulaması.

İki aşamalı doğrulama (iki adımlı doğrulama) etkinleştirilmiş tüm hesaplar için anlık bildirimle kolay, hızlı, güvenli giriş imkanı sunuyor Microsoft Authenticar uygulaması. Microsoft’a bağlı kişisel, iş veya okul hesabınızı eklerken hesabınıza giriş yapmanız yeterli oluyor. Google, Facebook vb. diğer hesapları eklerken QR kod ekranı karşınıza çıkıyor. İlgili servisin iki adımlı doğrulama sayfasına girerek görebileceğiniz karekodu uygulamaya okutarak hesabınızı ekliyorsunuz. Bu adımda yönlendirme olsaydı; diğer hesaplar için kısayol sayfası eklenseydi güzel olurdu yeni kullanıcılar için.