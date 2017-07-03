?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiMicrosoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

Microsoft İşten çıkarma

Ortaya çıkan yeni haberlere göre, Microsoft dünya çapında bine yakın işçiyi etkileyen, başka bir işten çıkarma dalgasını başlatmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda yirmi binden fazla işçisiyle yollarını ayıran şirketin, bu sefer de 900'den fazla kişiyi işten çıkarabileceği belirtildi.

Bir internet sitesi tarafından elde edilen bilgilerde, Microsoft'un buna dair açıklamayı yakın zaman sonra yapacağı ve işten çıkarmaların satış tarafına odaklanacağı şeklinde bilgiler de yer aldı. Kurumsal bir yeniden yapılanma sonucu, bazı bölümlerini birleştirme kararı alan Microsoft, bu sebeple satış departmanında küçülmeye gitme ve işçi çıkarma kararı vermek zorunda kaldı. Aynı raporun verdiği bilgilerin, Microsoft'un kurumsal müşteri birimi ile bir veya daha fazla KOBİ odaklı bölünmeyi birleştirmeyi planladığı anlamına gelebileceği de belirtildi. Tüm bu işten çıkarmaların, geçtiğimiz yıl COO Kevin Turner'ın işten çıkarılmasıyla başlayan değişim sürecinin bir parçası olduğu da söylendi. 

Yöneticiler Judson Althoff ve Jean-Philippe Courtois'nın halen Microsoft'un satış ve pazarlama bölümünde liderlik görevlerine devam ettiklerine dikkat çekilirken, işten çıkarmaların Azure'yi geliştirmeye ve Microsoft'un bulut iş piyasasında Amazon ile rekabet edebilmesine yardımcı olmak için daha kapsamlı bir planın parçası olabileceği de söylenenler arasında kendine yer buldu. 

Aslında Microsoft işten çıkarmalara yabancı bir şirket değil. 2015 yılının ortalarında Nokia'da çalışan 18,000'den fazla kişiyi işsiz bırakan Microsoft, ondan hemen sonra 2,850 kişilik bir işten çıkarma harekatı daha düzenlemişti. Şimdi de satış ve pazarlama departmanından 900 kişiyi çıkarmayı düşünen Microsoft'un bu planı gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği ise henüz belli değil.

Microsoft, Cloudyn'i Satın Alıyor

Microsoft Türkiye'den Petya Saldırıları Hakkında Bilgilendirme

Microsoft, Yeni Video Bulut Hizmeti Stream'i Duyurdu

Editöre Yaz:
Yazar: - 03.07.2017

Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil! Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil! Selfie, meali özçekim. Hani şu insanların çekerken şekilden şekile girdiği, bildin mi? İşte uzmanların açıklamasına göre, selfie çekip…
NASA Başı Boş Asteroitlerden Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı NASA Başı Boş Asteroitlerden Nasıl Kurtulacağımızı AnlattıFilmlerde çoğu kez devasa bir asteroit Dünya'ya yaklaştığı sırada bilim adamlarının çok karmaşık planlar yaparak bizi kurtardığını görmüştük.… Windows Phone İçin Skype Ölüyor! Windows Phone İçin Skype Ölüyor!Teknoloji devi Microsoft, son dönemlerde radikal kararlar alıyor. Şimdi de şirket, Skype'ı Windows Phone dahil olmak üzere eski platformlar için…
NATO'dan Petya Saldırısına Misilleme Gelebilir Pokemon Go Rekor Gelire ve 752 Milyon İndirmeye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ