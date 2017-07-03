Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

Ortaya çıkan yeni haberlere göre, Microsoft dünya çapında bine yakın işçiyi etkileyen, başka bir işten çıkarma dalgasını başlatmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda yirmi binden fazla işçisiyle yollarını ayıran şirketin, bu sefer de 900'den fazla kişiyi işten çıkarabileceği belirtildi.

Bir internet sitesi tarafından elde edilen bilgilerde, Microsoft'un buna dair açıklamayı yakın zaman sonra yapacağı ve işten çıkarmaların satış tarafına odaklanacağı şeklinde bilgiler de yer aldı. Kurumsal bir yeniden yapılanma sonucu, bazı bölümlerini birleştirme kararı alan Microsoft, bu sebeple satış departmanında küçülmeye gitme ve işçi çıkarma kararı vermek zorunda kaldı. Aynı raporun verdiği bilgilerin, Microsoft'un kurumsal müşteri birimi ile bir veya daha fazla KOBİ odaklı bölünmeyi birleştirmeyi planladığı anlamına gelebileceği de belirtildi. Tüm bu işten çıkarmaların, geçtiğimiz yıl COO Kevin Turner'ın işten çıkarılmasıyla başlayan değişim sürecinin bir parçası olduğu da söylendi.

Yöneticiler Judson Althoff ve Jean-Philippe Courtois'nın halen Microsoft'un satış ve pazarlama bölümünde liderlik görevlerine devam ettiklerine dikkat çekilirken, işten çıkarmaların Azure'yi geliştirmeye ve Microsoft'un bulut iş piyasasında Amazon ile rekabet edebilmesine yardımcı olmak için daha kapsamlı bir planın parçası olabileceği de söylenenler arasında kendine yer buldu.

Aslında Microsoft işten çıkarmalara yabancı bir şirket değil. 2015 yılının ortalarında Nokia'da çalışan 18,000'den fazla kişiyi işsiz bırakan Microsoft, ondan hemen sonra 2,850 kişilik bir işten çıkarma harekatı daha düzenlemişti. Şimdi de satış ve pazarlama departmanından 900 kişiyi çıkarmayı düşünen Microsoft'un bu planı gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği ise henüz belli değil.

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