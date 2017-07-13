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Microsoft, Çevreci Yapay Zeka Geliştiriyor

Microsoft, Çevreci Yapay Zeka Geliştiriyor

Yapay zeka teknolojilerinin girmediği bir sektör ya da bulaşmadığı bir konu kalmayacak gibi görünüyor. Yapay zeka, şimdi de küresel çevre programının bir parçası olacak.

Microsoft'un dün açıkladığı yeni yapay zeka özellikle çevreci duruşu ile dikkat çekiyor. "Dünya için yapay zeka" olarak adlandırılan bu girişim, Microsoft'un çevreci bilim adamı Lucas Joppa başkanlığında sürdürülecek. Microsoft'un bu girişimi, araştırmacıların ve kuruluşların günümüzde karşılaşılan önemli çevre sorunlarını çözmek için yapay zeka kullanmalarına yardımcı olacak.

Çevreci yapay zeka altyapısı yaşadığımız bölgelerdeki su kalitesi, hava kirliği, biyolojik çeşitlilik dengesi, iklim değişiklikleri, tarım alanlarının verimliliği gibi, pek çok konuda çevre bilimcileri uyarabilecek ve düzenli raporlar tutmalarına yardımcı olacak. Microsoft Başkanı Brad Smith, "Amacımız başkalarını daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda yeni ve daha etkili yollarla güçlendirmek" diyerek, dünyadaki sürdürülebilir çevre politikalarına destek olmak istediklerini açıkladı.

Yeni geliştirilen yapay zeka alt yapısı, Microsoft'un Azure bulut platformunu kullanacak ve bir yıl boyunca, 180.000 saatlik hesaplama yaparak 20 terabaytlık alan kullanacak. Çevrebilimciler bu altyapıya ücretsiz ulaşarak çalışmalarını sürdürebilecekler. Çevreci araştırma kurumları ve çevreye duyarlı tüm teknolojik oluşumlar, 15 Ağustos itibarıyla bu yapay zeka altyapısından faydalanabilecekler.

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Yazar: - 13.07.2017

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