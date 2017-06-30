Microsoft, Cloudyn'i Satın Alıyor

ABD'nin önde gelen şirketlerin Microsoft, bugün yayınladığı bir blogda Cloudyn adlı servisi satın alacağını duyurdu.

İsrail merkezli Cloudyn şirketi, Nisan ayında Microsoft'a birden fazla bulut sistemi yönetmesi konusunda yardımcı olmuştu. O dönemden beri, söylentide olan bu konu en sonunda resmileşti. Microsoft, bulut sistemi olan Cloudyn şirketini satın alıyor. Ayrıca, Cloudyn'in servisleri zaten Microsoft Azure ile çalışıyor. Yani satın alımdan sonra Cloudyn'in, Microsoft'a ayak uydurması pek zor olmayacak. Microsoft'un ne kadar ödeme yapacağı kesin olmasa da meblağın 50 - 70 milyon dolar arasında olabileceği söylentiler arasında.

Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan bulut sistemlerine ilgi çok yüksek. Pek çok büyük şirket bulut servislerine yatırım yapıyor. Microsoft'ta Cloudyn şirketine yatırım yaparak, bu sektörde gelişmek istiyor. Ayrıca Microsoft'un blog yazısında Jeremy Winter şöyle diyor: ''Bulut hizmetlerine yaptığımız yatırımları optimize etmesine yardımcı olan yenilikçi şirket Cloudyn'i satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

Microsoft, Aorato , Adallom ve Secure Islands gibi birkaç İsrail kurumsal güvenlik şirketi satın almıştı. Bazı söylentilere göre, Temmuz ayında 100 milyon dolara Hexadite şirketini de satın alacak olan Microsoft, güvenlik konusunda da oldukça tedbirli görünüyor..

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