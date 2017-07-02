Microsoft Edge İçin İki Yeni YouTube Eklentisi Yayınlandı

Windows 10 ile birlikte hayatımıza giren Microsoft Edge, muadili tarayıcılarla yarışmak için bugüne kadar önemli adımlar atmıştı. Yapılan yeni açıklamayla tarayıcı dünyasının en çok tercih edilen eklentilerinden GetThem All ve Enhancer for YouTube'un Edge üzerinde de kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Microsoft uzun yıllardır Windows kullanıcılarının kendi tarayıcısını tercih etmesi için çaba sarf ediyordu. Internet Explorer serisi ile istediği başarıya bir türlü ulaşamayan hatta internette dalga konusu haline gelmeye başlayan şirket, Windows 10 ile birlikte Edge isimli yeni tarayıcısını çıkarmıştı. Explorer serisine göre çok daha hızlı ve kullanışlı olan bu tarayıcı, çıktığı günden bu yana aldığı güncelleme ve geliştirmelerle daha da iyi hale gelmişti.

Bugün yapılan yeni açıklamayla eklenti konusunda da kendini iyileştirmeye başladığının sinyallerini veren tarayıcıda GetThemAll ve Enhancer for YouTube'un çalışmaya başladığı söylendi. Aslında Enhancer for YouTube yaklaşık bir hafta kadar önce yayınlanmış; ancak yaşadığı bazı teknik problemler sebebiyle mağazadan geri çekilmişti. Bugünden itibaren iki eklentinin de düzgün şekilde kullanılabileceği belirtildi.

GetThem All: Oldukça sade bir arayüze sahip olan, basit kullanımı ile ön plana çıkan bir indirme yöneticisi. Tarayıcınız üzerinden yaptığınız bütün indirmeleri görebildiğiniz eklenti ile birlikte YouTube, Facebook ve Vimeo gibi popüler sitelerden kolayca videoları da indirebilirsiniz.

Enhancer for YouTube: YouTube için yeni bir deneyim vaat eden eklenti; siyah tema, çözünürlük ayarları, kolay yorum görüntülemeleri, otomatik oynatmayı kapatma ve buna benzer özellikler sunuyor.

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