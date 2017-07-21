Microsoft Net Karını İkiye Katladı

Yazılım ve teknolojinin dev ismi Microsoft, yılın dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği Nisan-Haziran döneminde net kar ve gelirini artırdığını duyururken, şirketin net karını iki katına çıkarması oldukça dikkat çekti.

Microsoft, geçen yıl Nisan-Haziran döneminde 3,12 milyar dolar olan net karını bu yıl yüzde 109 artırarak 6,51 milyar dolara çıkardı. Şirketin geliri ise yüzde 13 oranında artış göstererek 20,61 milyar dolardan 23,32 milyar dolar seviyesine geldi.

Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Natella, şirketin mali yönden kaydettiği ilerlemenin en büyük kaynağı olarak bulut sistemindeki yenilikleri gösterdi. Microsoft’un hisse başına karı da 0,39 dolardan 0,83 dolara çıkarken, şirketin hisse değeri New York Borsası’nda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa’nın kapanışının ardından hisse başına değeri 77,20 dolara yükselen Microsoft hissesinin, Borsa'da işlem gördüğü saatlerde de değeri 74,30 dolar idi.

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