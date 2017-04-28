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Microsoft Office Uygulamasındaki Açık, Neredeyse 6 Ay Sonra Kapatılabildi

Microsft Office Uygulamasındaki Açık, Neredeyse 6 Ay Sonra Kapatılabildi

Bundan bir yıl kadar önce Microsoft, bilgisayar korsanlarının Word belgelerindeki saldırıları gizlemesine olanak tanıyan bir kusur hakkında bilgi aldı. Ancak kullanıcılar, şirketin, bu açığın kapanması için yalnızca bir düzeltme eki yayınlamasını aylarca beklemek zorunda kaldılar.

Microsoft, 2016 yılının Ekim ayında keşfettiği bu sıkıntı ile ilgili olarak, ancak 11 Nisan'da bir düzeltme yaması yayınlayabildi. Bu süre içinde dünya da neler oldu neler. Mesela, Samsung Galaxy Note 7 serisi patladı ve piyasadan çekildi, Nokia telefonlar yeniden piyasaya geri döndüler, ABD başkanı Obama ofisini Trump'a devretti, NASA üzerine koloni kurulabilecek 7 gezegen buldu vesaire.

Konuyla ilgili olarak bir Microsoft temsilcisi, "Her bir güvenlik açığı kendine ait benzersiz yapılarıyla farklı zorluklara sahiptir, bir sorunun bulunması ile bir güvenlik güncelleştirmesinin yayınlanması arasında geçen süreyi etkileyen birçok faktör var" dedi. Yetkili, "Sonuç olarak, etkili bir güvenlik güncelleştirmesi geliştirmek, zamanlamayla ve kaliteli etkin çözüm arasındaki hassas bir dengeden oluşuyor. Öyle her şey hemen olmuyor." diye günah çıkardı.

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Yazar: - 28.04.2017

Microsoft Office Uygulamasındaki Açık, Neredeyse 6 Ay Sonra Kapatılabildi İçin Yorum Yaz

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