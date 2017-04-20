Microsoft, Proje Takip Uygulaması To-Do'yu Duyurdu

Microsoft, akıllı plan ve proje düzenleme uygulaması To-Do'yu duyurdu. Şirketin bir süre önce satın aldığı Wunderlist ekibi tarafından hazırlanan uygulama, Google Play ve App Store üzerinden Android, iOS ve Window pltformlrı için ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı bir başka uygulama Acompli'yi kapatmış ve bu plan düzenleme uygulamasının özelliklerini Outlook'a yerleştirmişti. O satın almanın üzerinden çok geçmeden bir başka plan uygulaması Wunderlist'i, 100 ile 200 milyon dolar arasında bir meblağ ödeyerek satın alan Microsoft, Wunderlist'i de kullanıma kapatmış ve uygulamayı geliştiren ekiple birlikte yeni bir çalışma içerisine gireceklerini söylemişti.

Bugün itibarıyla beklenmedik bir açıklama yapan Microsoft, Wunderlist'i geliştiren ekip tarafından yapılan akıllı plan düzenleme uygulaması To-Do'yu duyurdu. To-Do, bir akıllı plan ve proje takip uygulamasının yaptığı her şeyi kullanıcılarına sunabiliyor.

Çeşitli görevler oluşturma, bunlar için hatırlatıcılar belirleme, proje bitiş günleri ekleme ve yazılan görev başlıklarına notlar iliştirme gibi standart özelliklerin yanı sıra, birçok görevinizin olduğu bir güne başladığınızda, uygulama size hangisini yapmanın daha uygun olduğunu da söyleyebiliyor.. Uygulamayı denemek için hemen aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Microsoft, Wunderlist'i Satın Aldı