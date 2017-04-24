Microsoft, Windows 10 Kullanan Bir Akıllı Saat Tanıttı

Microsoft, başarısız bulunan akıllı bilekliği Band'in ardından, bu alana tekrar girmeme karar almıştı. Ancak üçüncü parti üreticiler, Windows 10 kullanan yeni akıllı saatler çıkarmakta kararlılar.

Yazılım devi, bugün resmi blog adresi üzerinden yaptığı açıklama ile Windows IoT Core tabanı kullanılarak hazırlanan ve Trekstor tarafından üretime geçirililecek yeni bir akıllı saat duyurdu. Saatin diğer ürünlerin aksine envanter yönetimi, hasta bakımı, endüstriyel otomasyon gibi alanlarda kullanılan el bilgisayarlarının yerine geçmesi için tasarlandığının da altı çizildi. Kısaca bu ürünün son kullanıcıya değil de profesyonel kullanıma yönelik hazırlanacağı da ortaya çıktı.

Cihazın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntı vermeyen Microsoft, saatin üzerinde 1.54-inch ekran, "bolca" depolama alanı, Blutooth ve Wi-Fi bağlantısı ile bu alanlarda kullanılan diğer ürünler kadar uzun batarya ömrü olacağını söyledi. Sesli mesajlar göndermek için üzerinde bir mikrofon da barındıran saat, Gorilla Glass 3 ile oldukça sağlam bir ekran vaat ediyor. Şirketin verdiği diğer ayrıntılar ise şöyle:

"TrekStor IoT, aynı zamanda bulut sunuclara da bağlanabiliyor ve Windows Universal kategorisinde bulunan bütün uygulamaları da çalıştırabiliyor. En az diğer Windows cihazlar kadar güvenli olan saat, Microsoft Azure Cloud ve Microsoft Cognitive Services gibi önemli alt yapılardan da yararlanıyor."

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