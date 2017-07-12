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Microsoft, Windows Phone Devrini Tamamen Kapıyor mu?

Microsoft, Windows 10 Phone Devrini kapıyor mu

Dün yayınladığımız Microsoft, Windows Phone 8.1 Desteğini Durduruyor haberinin hemen ardından gelen bu rapor, aslında çok da şok olmadı. Dün Microsoft, Windows Phone 8.1 için resmi olarak destek vermeyi bıraktığını açıklamıştı. Ancak, bu karar burada kalacakmış gibi görünmüyor.

İnternette dolaşan söylentilere göre Microsoft, uzun süredir Windows Phone üretim bandında az da olsa üretilmiş ve piyasada pek talap görmeyen telefonları için her hangi bir yenilik yapmadığı gibi, bunlara güncelleme de getirmiyor. Şirketin yazılım güncelleme planlarında da yakın tarihler için böyle bir aksiyon alacağından hiç söz edilmiyor.

An itibarıyla Windows Phone cihazlar hala destekleniyormuş gibi görünse bile, bu model telefonlar artık üretilmiyorlar. Akıllı telefon pazarının yüzde 99'unu Android ve iOS cihazlar yönetirken, tüketicilerin en son gördüğü Windows cihazlar Acer, Alcatel ve HP Elite X3 oldular. Ancak, bu cihazların satış raporları çıktıklarından bu yana, bir arpa boyu yol kat edemediklerini de işaret ediyor.

Bu raporların ışığında, Windows Mobile 8.1 telefonlara desteğini kesen Microsoft'un aynı muameleyi her an Windows 10 Mobile telefonlar için gerçekleştirebileceği de konuşuluyor.

Bu durum, Microsoft'un tamamen akıllı telefon işinden çekileceği anlamına gelmiyor aslında. Çünkü sonuçta, Windows Mobile platformu o kadar kötü bir işletim sistemi değildi. Eğer Microsoft, Windows Mobile mağazasını yeterli kadar desteklerse, bu makus talihini hala yenebilir. Ancak, otoritelerin konuyla ilgili umudu kalmamış gibi konuştuğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Microsoft, Windows Phone 8.1 Desteğini Durduruyor

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Yazar: - 12.07.2017

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