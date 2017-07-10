Microsoft, Windows Phone 8.1 Desteğini Durduruyor

Windows Phone 8.1'e verilen ana üretici desteği 11 Temmuz'da tamamen durdurulacak. Ancak Microsoft'un desteği bir süre daha uzatabileceği de gelen haberler arasında ancak, bunun ne kadar sürebileceği henüz bir kesinlik kazanmadı.

Haber, Microsoft'un artık sözü geçen platform için özellik güncellemeleri yayınlamayacağı anlamına geliyor. Zaten yazılım devi, uzun süredir Windows Phone 8.1 için yeni özellikler de yayınlamıyordu. Fakat bu durum, Windows Phone 8.1'in güvenlik destek ve geliştirmeleri alamayacağı anlamına gelmiyor ama yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu ne kadar sürecek net olarak bir açıklama yapılmış değil. Büyük olasılıkla bu tür bilgiler, yarın (11 Temmuz 2017) ana destek sona erdiğinde Microsoft resmi blog sayfasında yayınlanacak.

İşletim sistemini (eğer kaldıysa) kullananların yeni güncellemeler alabiliyor olmak için yapacakları tek şey cihazlarını Windows 10 Mobile'a yükseltmek olacak. Fakat tüm cihazlar desteklenmediğinden bununda mümkün olması son derece zor görünüyor.

Microsoft, Windows Phone 8.1 için genişletilmiş destek konusunda herhangi bir bilgi vermezken, şirket 11 Temmuz'un bu platformun sonu olacağını da saklamıyor.

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