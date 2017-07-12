Microsoft'un Calibri Fontu Pakistan'ın Gündeminde!

Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in ve ailesinin mal varlığına dair başlatılan bir soruşturmanın kilidinin, Microsoft'un on yıl önce yayınladığı Calibri fontuyla çözüldüğü ortaya çıktı.

Birkaç hafta önce başlayan yolsuzluk davasında, Başbakan Navaz Şerif'in kızının, diğer ülkelerde bulunan parasına dair hazırladığı belgelerde sahtecilik yaptığı iddia edilmişti. 2006 yılında, Maryam Nawaz tarafından hazırlandığı iddia edilen bu belgelerde dikkat çeken noktalardan bir tanesi ise bu belgelerin Calibri fontu ile yazılmış olmasıydı. Fakat Microsoft, Calibri fontunu 2007 yılına kadar piyasaya sürmemişti.

Calibri, 2007 yılında Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook ve WordPad için varsayılan yazı tipi olarak atanmıştı. Fakat 2005 yılında fontun 1.0 sürümünü Microsoft'un internet sitesi üzerinden indirmek mümkündü. Hatta font uzmanı Thomas Phinney, Calibri'nin 2004 yılında bir Windows sürümünde yer aldığını da belirtmişti. Pakistan'ın Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı daha da derinleştirmek için harekete geçerse, davanın ana odak noktasının Calibri olacağını şimdiden ön görmek mümkün.

Bu detayın ortaya çıkmasından sonra ise Pakistanlı Twitter kullanıcıları, soruşturmayı başlatanlarla #fontgate etiketi altında dalga geçmeye de devam ediyorlar. Ülkemizde de Balyoz kumpası sırasında böylesine bir durum ortaya çıkmıştı. Davaya adını veren CD'nin içerisinde yer alan fişleme dosyalarının bir kısmının 2003'te hazırlandığı iddia edilmişti. Fakat sonrasında yapılan araştırmada, bu fişleme dosyalarının Calibri fontu ile yazıldığı ortaya çıkmıştı. Aynı Pakistan'da olduğu gibi 2007'de piyasaya sürülen hatta Thomas Phinney'e göre 2004'ten önce ulaşılamayan bu font ile fişleme dosyası hazırlanması imkansızdı.

Pakistan'ın İngilizce yayın yapan en önemli haber kaynaklarından Dawn, Calibri'nin tasarımcısı Lucas De Groot'a ulaşarak, herhangi birinin 2006 yılında hazırlanan bir belgede Calibri kullanıp, kullanamayacağını sordu. Aldıkları cevap ise fontun 2002'de tasarlanmaya başlandığı ve ilk kodların 2004 yılında Microsoft'a gönderildiği ve Microsoft'un da kullanıcılarına 2007 yılında bu fontu sunduğu şeklinde oldu.

Her ne kadar bu soruşturmada fontlar sebebiyle Nawaz Sharif hakkında herhangi bir idari işlemin yapılması beklenmiyor olsa da Pakistan başkabakanının ismi daha önce Panama Belgeleri sızıntısında da geçmiş ve yine kızının Panama'da off-shore hesaplarında yüklü miktarda para olduğu iddia edilmişti.

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