Microsoft'un Yeni Oyun Konsolu Project Scorpio'nun Fiyatı Ortaya Çıktı

Haziran ayında tanıtılacak olan ve ardından piyasaya çıkması beklenen Microsoft Project Scorpio oyun konsolunun fiyatı ortaya çıktı. Project Scorpio oyun konsolu, önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek E3 olan 2017 etkinliğinde görücüye çıkacak. Dün Project Scorpio'nun fiyatı da sızdırıldı.

Microsoft'un "bugüne kadar üretilmiş en güçlü konsol" olarak tanıttığı ve Xbox One'un daha geliştirilmiş modeli olan Project Scorpio oyun konsolun piyasa çıkışı yaz aylarını bulacak.

Microfoft Project Scorpio Teknik Özellikleri

Microsoft'un açıkladığı Project Scorpio teknik özellikleri şöyle açıklanmıştı.

İşlemci 2.3 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci Grafik İşlemci 1.172 MHz, 40 hesaplama ünitesine ve 6 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU Bellek 12 GB GDDR5 Bellek Bant Genişliği 326 Gbps Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk Optik Sürücü 4K UHD Blu-Ray okuyucu

PlayStation 4 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekildeydi:

İşlemci 2.1 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci Grafik İşlemci 911 MHz, 36 hesaplama ünitesine ve 4.2 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU Bellek 8 GB GDDR5 Bellek Bant Genişliği 218 Gbps Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk Optik Sürücü Blu-Ray okuyucu

Microsoft Project Scorpio, PlayStation 4 Pro ile karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir konsol olarak dikkat çekiyor. İnternete sızan tüm teknik özelliklerinin yanında, fiyatı da sızan konsolun etiket fiyatının 400 dolar civarında olacağı konuşuluyor.