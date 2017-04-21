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Microsoft'un Yeni Oyun Konsolu Project Scorpio'nun Fiyatı Ortaya Çıktı

Microsoft'un Yeni Konsolu Project Scorpio'nun Fiyatı Ortaya Çıktı

Haziran ayında tanıtılacak olan ve ardından piyasaya çıkması beklenen Microsoft Project Scorpio oyun konsolunun fiyatı ortaya çıktı. Project Scorpio oyun konsolu, önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek E3 olan 2017 etkinliğinde görücüye çıkacak. Dün Project Scorpio'nun fiyatı da sızdırıldı.

Microsoft'un "bugüne kadar üretilmiş en güçlü konsol" olarak tanıttığı ve Xbox One'un daha geliştirilmiş modeli olan Project Scorpio oyun konsolun piyasa çıkışı yaz aylarını bulacak. 

Microfoft Project Scorpio Teknik Özellikleri

Microsoft'un açıkladığı Project Scorpio teknik özellikleri şöyle açıklanmıştı.

İşlemci 2.3 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci
Grafik İşlemci 1.172 MHz, 40 hesaplama ünitesine ve 6 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU
Bellek 12 GB GDDR5
Bellek Bant Genişliği 326 Gbps
Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk
Optik Sürücü 4K UHD Blu-Ray okuyucu

PlayStation 4 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekildeydi:

İşlemci

2.1 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci
Grafik İşlemci 911 MHz, 36 hesaplama ünitesine ve 4.2 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU
Bellek 8 GB GDDR5
Bellek Bant Genişliği 218 Gbps
Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk
Optik Sürücü Blu-Ray okuyucu

Microsoft Project Scorpio, PlayStation 4 Pro ile karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir konsol olarak dikkat çekiyor. İnternete sızan tüm teknik özelliklerinin yanında, fiyatı da sızan konsolun etiket fiyatının 400 dolar civarında olacağı konuşuluyor.

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Yazar: - 21.04.2017

Microsoft'un Yeni Oyun Konsolu Project Scorpio'nun Fiyatı Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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