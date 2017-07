Middle-Earth: Shadow of Mordor Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

2014'ün en iyi oyunları arasında olan Middle-Earth: Shadow of Mordor, Valve'ın dijital oyun platformu Steam üzerinde hafta sonu boyunca ücretsiz indirilip oynanabilecek.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Warner Bros,, serinin yeni oyunu Middle-Earth: Shadow of War'ı resmi olarak tanıtmıştı. Middle-Earth: Shadow of War'da, tıpkı Middle-Earth: Shadow of Mordor'da olduğu gibi Nemesis sistemi yer alacak. Nemesis sistemi, temel olarak düşmanımız olan ork liderlerinin hiyerarşik düzeninin oyunun gidişatına ve kararlarımıza göre belirlenmesini sağlayan bir sistemdi. Oyunun geliştiricileri, yeni yaptıkları duyuruyla, ilk oyundaki Nemesis sisteminin Middle-Earth: Shadow of War'daki Nemesis sistemiyle bağlantılı olacağını açıkladılar.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'a yeni eklenen Nemesis Forge özelliği oyun içinde en güçlü rakibinizi yaratmanıza imkan veriyor. Eğer Middle-Earth: Shadow of Mordor'un yanında Middle-Earth: Shadow of War'ı da satın alırsanız Nemesis Forge ile yaratılan en güçlü düşmanınız Middle-Earth: Shadow of War'a aktarılıyor. İşte bu yeniliğin şerefine Middle-Earth: Shadow of Mordor kısa bir süreliğine ücretsiz indirilebilir ve oynanabilir hale getirildi. Ayrıca kampanya boyunca Middle-Earth: Shadow of Mordor'a kalıcı olarak sahip olmak isterseniz yüzde 80 indirimli satış fiyatından yararlanabilir, Middle-Earth: Shadow of Mordor'u ve tüm ek içeriklerini kapsayan Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition'ı sadece 11.80 TL'ye satın alabilirsiniz.

Hobbit filmleri ve Yüzüklerin Efendisi filmleri arasındaki dönemde geçen alternatif bir hikayeye yer veren Middle-Earth: Shadow of Mordor, hikayesiyle kolayca beğeninizi kazanabilecek bir oyun. Eğer halen oyunu oynamadıysanız bu fırsatı kaçırmayın.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'u ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Middle-Earth: Shadow of War'ın Yeni Videosu Yayınlandı