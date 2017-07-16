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Middle-earth: Shadow of War'un 1 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı

Monolith Productions firması tarafından geliştirilen ve 10 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan Middle-earth: Shadow of War'un 1 saatlik oynanış videosu Twitch üzerinden yayınlandı. 

Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın esnasında oyun yaklaşık 1 saat civarında oynanmış oldu. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilen oyunu merak eden oyuncular, aşağıda yer alan bu uzun oynanış videosu sayesinde oyun hakkında birçok bilgi ve fikir edinebilirler. 

Fakat oyunu almaya çoktan karar vermiş olan oyuncuların bu videoyu izlemesi heveslerini bir miktar söndürebilir. Çünkü video çok uzun olduğu için oyunun çoğunu önceden görmüş olacaksınız. Bu yeni Middle-earth serisinin ilk oyununun Shadow of Mordor olarak adlandırılmış olduğunu da sizlere hatırlatmış olalım. 

İndir
Middle-Earth: Shadow of War
Middle-Earth: Shadow of War Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

İndir
Middle-Earth: Shadow of Mordor
Middle-Earth: Shadow of Mordor Açık Dünya Aksiyon Oyunu

Middle-Earth: Shadow of War'ın Yeni Videosu Yayınlandı 

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Yazar: - 16.07.2017

Middle-earth: Shadow of War'un 1 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı İçin Yorum Yaz

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