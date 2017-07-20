Millenicom’dan AKN’siz, Kotasız 'Gerçek Limitsiz' İnternet

Alternatif Telekom sektörünün öncüsü Millenicom, yeni AKN’siz ve kotasız internet paketleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Gerçek limitsiz internet paketi isteyen kişiler için ayda 59,90 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı kampanyalar sunuluyor.

Limitsiz adı altında sunulan ancak AKK, kota aşım ücreti gibi son kullanıcının istemediği sınırlamaların olduğu yüksek fiyatlı internet paketleri sunan internet servis sağlayıcıların yanında Millenicom gibi hiçbir sınırlamanın olmadığı, gerçek limitsiz internet paketi hazırlayan isimler de var. İnternette sınırları ortadan kaldırmak adına kullanıcılara AKN’siz, kotasız, sadece gece 02:00 ile sabah 08:00 saatleri arasında değil; ay boyunca aynı hızda özgürce internete bağlanma imkanı veren özel paketlerle karşımıza çıkıyor alternatif Telekom sektörünün öncüsü Millenicom.

Günün Her Saati Sınırsız İnternet!

Bağlantı ücreti, kota alım ücreti gibi sürpriz ek ücretler talep etmeyen Millenicom’un gerçek limitsiz kapsamına giren paketlerinde 8Mbps, 16Mbps hız seçenekleri sunuluyor. Kampanyaya başvuran müşterilerin 200 TL’ye kadar taahhüt bozma bedeli de karşılanıyor. Uygun fiyat ve gerçek limitsiz internetin bir arada sunulduğu Gerçek Limitsiz kampanyasına http://www.milleni.com.tr/ adresinden başvurulabiliyor.