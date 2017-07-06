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'Milli Klavye' TSE tarafından Tescillendi

 'Milli Klavye' TSE tarafından Tescillendi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkçeye uygun ergonomik bir şekilde geliştirilen "E-Klavye", Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Alfasayısal Türkçe E-Klavyenin Temel Yerleşim Düzeni" adıyla tescillendi.

Milli Klavye olarak da adlandırılan e-klavye kullanıcısına oldukça hızlı yazım ve performans avantajı sağlıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk diline özel, ergonomik ve verim artırıcı olarak tasarlanan E klavyenin mucidi Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu, E-Klavye’nin "ileri teknoloji ve yöntemlerle geliştirilmiş, deneye ve matematiğe dayalı, dünyanın en bilimsel klavyesi" olduğunu ifade etti.

Ekşioğlu, "Çocuklarımızın sağlıklı geleceği ve verimliliği için 70 yıl önce tasarlanan F-klavye yerine, günümüzün ileri teknolojisi ve bilimsel yöntemleri ile geliştirilmiş E-klavye tercih edilmelidir" dedi. E-klavye ve F klavyeyi bilimsel ve uygulama açısından karşılaştıran Prof. Ekşioğlu, iyi bir klavye tasarımında en önemli ölçütün harflerin klavyedeki dağılımı olduğunu söyledi.

 Ekşioğlu, dilin özelliklerini ve on parmak yazım kurallarını göz önünde bulundurarak; harflerin, parmak hız ve hareket kabiliyetine göre, en uygun dağılımının yazım performansını artırdığını ve aynı zamanda sağlık ve konfor açısından da daha rahat kullanım sağladığını da belirtti. E-klavyenin Q klavyeye göre  kelime kombinsyonlarına yüzde 25 daha hızlı tepki verdiği de belirtildi.

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Yazar: - 06.07.2017

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