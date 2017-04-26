Minecraft DDoS Saldırılarının Arkasındaki Ergen 2 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de oldukça ilginç bir siber güvenlik davasında karar verildi ve genç bir hacker 2 yıl hapis cezası aldı.

Cezayı alan Adam Mudd, savcılar tarafından Titanium Stress adlı DDoS saldırıları düzenlenmesini sağlayan aracı geliştirmek, satışa sunarak yaygın bir şekilde kullanılmasına sebep olmak ve bu aracı kullanarak DDoS saldırıları düzenlemek ile suçlandı. Titanium Stress aracılığıyla yapılan saldırılarda Minecraft ve Runescape gibi online oyunlar hedef alınmıştı ve bu oyunların hizmet vermelerinin aksatılması sağlanmıştı. Hatta Runescape geliştiricileri bu saldırılardan korunabilmek için 6 milyon £ civarında rekor para harcamışlardı.

Dava sırasında Adam Mudd, bazı saldırıları bizzat kendisinin düzenlediğini ve Titanium Stress'i geliştiren kişi olduğunu itiraf etti. Mudd, kendi okuluna da siber saldırılar düzenlemiş. Mudd'un avukatı ise müvekkilinin otizmli olduğunu, kendisine uygulanan zorbalıktan ötürü okulu bıraktığını ve bu nedenle alternatif bir gerçeklikte yaşamakta olduğunu öne sürmüş. Bu da Mudd'un siber saldırılarının hedefinde olan kişilere karşı empati kuramamasına sebep olmuş. Mudd'un bu saldırıları düzenlemekteki ve Titanium Stress'i geliştirerek satışa sunmaktaki amacı maddi gelir elde etmek değil, oyuncu topluluğu arasında kabul görmekmiş. Fakat mahkeme yargıcı avukatın bu iddialarına rağmen Mudd'u suçlu bulmuş ve hapis cezasına karar vermiş.

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