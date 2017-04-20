Minecraft'ın Eklentileri Virüs Saçıyor!

ESET'in güvenlik araştırmacıları, Minecraft için Google Play üzerinde yer alan kimi mod ve eklenti uygulamalarının tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Minecraft'a ilintili 87 farklı zararlı uygulama olduğunu söyleyen uzmanlar, oyunu Android üzerinde oynayanları uyardı.

Google Play üzerinde detaylı bir araştırmaya girişen ESET, Minecraft'a yönelik hazırlanan 87 uygulamanın, farklı türlerde virüsler içerdiğini tespit etti. Agresif reklamcılık, Android/TrojanDownloader.Agent.JL ve Android/FakeApp.FG olmak üzere üç farklı kategoride toplanan bu yazılımların, dolandırıcılık ve bilgi çalma gibi önemli saldırılara yönelik hazırlandıklarının da altı çizildi.

Ayrıva oyunla ilgili, Android/TrojanDownloader.Agent.JL, trojan ya da truva atı şeklinde kötücül yazılımları bir araya toplanan 14 farklı uygulama da tespit edildi. Şimdiye kadar, bu uygulamaların 80,000'den fazla indirildiği de belirtildi. Kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendiren zararlılar ise ESET tarafından “Android/FakeApp.FG “olarak etiketlendi. Bu zararlı yazılımı içeren 73 uygulama olduğu ve bunların Ocak – Mart 2017 tarihleri arasında 910 bin defa indirildiği de açıklandı.

“Uygulamaların sadece istem dışı reklam göstermesi, belki ilk bakışta masumca görünebilir” uyarısında bulunan ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, “Reklamın gösterilmesini sağlayan indirici (downloader), bulaştığı cihaza başka uygulamalarda yükleyebildiğinden, bir sonraki aşamada daha tehlikeli zararlı yazılımlara da yönelebilir.“ dedi.

Minecraft virüsüne nasıl önlem alınır?

Stefanko, “Varolan uygulamalara ek işlevler sunan üçüncü taraf uygulamalarını indirirken çok dikkatli olun. İndirmeden, uygulama sayısı, yükleme sayısı ve en önemlisi, inceleme içeriği ile uygulamanın popülerliğini kontrol edebilirsiniz. Bir uygulama düşük derecelendirmeye ve öfkeli iyorumlara sahipse, uygulamaya güvenmemeniz gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Ayrıca cihazınızı korumak, tehditleri tespit etmek ve kaldırmak için mutlaka saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın.“ dedi.

Kullanıcılar WeLiveSecrutiry sitesi üzerinden öncelikle bu uygulamaların hangileri olduğunu görebilir. Daha önce buna benzer bir uygulama yüklediyseniz, uygulamalar kısmından bu uygulamalayı kaldırmak son derece akıllıca olabilir. Hala en iyi sonucu alamazsanız, bir anti-virüs programı yardımıyla telefonunuzu taramayı ve gerekli kötücül yazılımları temizlemeyi düşünebilirsiniz. Bunlar da çare vermezse, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak, o yazılımın bırakmış olabileceği dosyaları elle silerek, tamamen kurtulmaya çalışabilirsiniz.

38 Android Telefonda Virüsler Önceden Yüklü Geliyor

Minecraft Marketinde Büyük Değişiklik

Minecraft'ın Yeni Ücretsiz Paketiyle Uçmaya Hazır Olun!