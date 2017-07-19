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Minecraft'ın Kitabı Çıktı!

Minecraft'ın Kitabı Çıktı!

İlk olarak hikayesi olmayan bir oyun olarak karşımıza çıkan Minecraft'ın roman türündeki ilk kitabı Minecraft: The Island e-kitap formatında ve basılı halde çıkış yaptı.

Minecraft çıkış yaptığında sadece Windows ve Mac bilgisayarlar üzerinde oynanabilen bir oyundu. Basit grafiklere sahip olmasına rağmen sunduğu özgürlükle oyuncuların beğenisini kazanan Minecraft daha sonradan Android, iOS ve Windows Phone platformlarına da taşınmıştı. Minecraft'ın herhangi bir hikayeye sahip olmamasına rağmen, daha önceden Walking Dead gibi oyunları hazırlamış olan Telltale Games, Minecraft: Story Mode adlı macera oyununu geliştirmişti. Şimdi ise sıra Minecraft kitabına geldi.

Aslında daha önceden de e-kitap formatında farklı Minecraft kitapları çıkış yapmıştı; fakat bu kitaplar resmi yayınlar değildi. Minecraft: The Island ise ilk resmi Minecraft yayını. Kitabın hikayesi ise Robinson Crosue ve Hazine Adası gibi eserlere bir hayli benzemekte. Kitabımızın kahramanı kendisini tuğlalardan yaratılmış bir dünyada bir sahile vurmuş şekilde buluyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yandan yemek ararken diğer yandan yem olmamaya çalışan kahramanımız bu sayede bir şeyler inşa etmeye başlıyor ve bildiğimiz Minecraft macerasını yaşamaya başlıyor.

Minecraft: The Island kindle gibi cihazlarda İngilizce olarak okunabiliyor. Basılı kitabı da sadece İngilizce dilinde mevcut ve kitabın henüz Türkçe çevirisi yapılmış değil. Kitabın giriş bölümüne önizleme amacıyla göz atmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İndir660.14 KB
Minecraft
Minecraft Popüler Sandbox ve Strateji Oyunu

İndir396.32 KB
Minecraft
Minecraft Mac İçin Minecraft Oyunu

İndir6.33 MB
Minecraft: Pocket Edition Android
Minecraft: Pocket Edition Android Android için Minecraft Oyunu

İndir13 MB
Minecraft Windows-phone
Minecraft Windows-phone Windows Phone 8.1 için Strateji Oyunu

İndir4.3 MB
Minecraft iOS
Minecraft iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu

Minecraft'a 4K Grafikler ve Pazar Yeri Geliyor!

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Yazar: - 19.07.2017

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