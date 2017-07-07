DayZ'yi 2 boyutlu bir şekilde oynamaya ne dersiniz?

Mini DayZ, ünlü zombi oyunu DayZ'nin 2 boyutlu versiyonu şeklinde tasarlanmış bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olan Mini DayZ, herhangi bir uygulama içi satın alım işlemi içermiyor. Yani oyunda belli bir yerii geçebilmek için veya ilerleyebilmek için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor. Mini DayZ'de oyuncular tek başlarına zombiler tarafından istila edilmiş bir dünyada yaşamlarını devam ettirebilmek için mücadele ediyorlar. Bunun için sığınaklar keşfetmeli, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeyleri bulmalı ve zombilere yakalanmamalıyız.

Mini DayZ'deki oyun dünyasının rastgele yaratılıyor oluşu oyunu daha da heyecanlı hale getiriyor. Bu sayede attığınız bir sonraki adımda karşınıza ne çıkacağınızı kestiremiyor ve büyük sürprizlerle karşılaşıyorsunuz.

Mini DayZ'de kendi bitkilerinizi yetiştirip, kendi eşyalarınızı inşa edebiliyorsunuz. Ayrıca kamp ateşine sahip olan ve çitlerle çevrili bir sığınak da inşa edebilmektesiniz. Gece - gündüz döngüsüne yer veren oyun oldukça güzel grafiklere sahip.