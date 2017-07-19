Mini Etekli Turistik Gezi, Sosyal Medyada Paylaşılınca Hapis Cezası Getirdi

Sosyal medyada mini etekli bir video paylaşan Suudi Arabistanlı kadın tutuklandı. Aşırı sıcak bir ülkede mini etek giyerek dolaşan bir kadın, normal şartlar altında fazla göze batmaz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Suudi Arabistan'da hem dikkat çekebiliyor hem de bu tarz giyinen kadınların hapis cezası almasına sebep olabiliyor. Suudi Arabistan kadınların diz üstüne çıkan kıyafetler giymesine Facebook, Twitter veya Snapchat'te dahi izin verilmiyor.

Suudi Arabistan'da paylaştığı bir videoda mini eteğiyle poz veren bir kadın, Riyad polisi tarafından tutuklandı. Söz konusu video, geçtiğimiz Pazar günü popüler bir kullanıcı hesabı olan Khulood tarafından paylaşılmış ve viral olmuştu. Videodaki kadın, ülkenin başkenti Riyad'tan yaklaşık 100 mil uzaktaki Ushaiqer kasabasında ıssız eski bir köyde dolanırken çekilmiş kısa bir görüntüsünüyayınlamıştı.

Kadın bu videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra geçtiğimiz Salı günü tutuklandı. Kadının tutuklanmasının sebebi olarak, Müslüman bir ulusun kadınlara saygı yasalarını ihlal etmesi gösterildi.

Video viral olduktan hemen sonra ülkenin Fazilet Korunma Komisyonu tarafından çıkarılan bir emirle, kadının ve kameramanın yakalandığı açıklandı.

Aynı video Twitter'da da paylaşılmıştı.