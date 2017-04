Can Erdil Şentürk

MiniTool Mobile Recovery for Android eğer mobil cihazınızdan silinen dosyaları geri getirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir dosya kurtarma programı.

Bilgisayarlarınız üzerinden Android cihazınıza bağlanarak dosya kurtarmanıza imkan tanıyan MiniTool Mobile Recovery for Android, farklı senaryolarda size yardımcı olabiliyor. Kimi zaman Android cihazınızdan yanlışlıkla dosya silebiliyorsunuz, kimi zaman dosya indirirken veya transfer ederken Android cihazınız kapanabiliyor, şarjı bitebiliyor ve kopyalanan dosyalar kaybolabiliyor. İşletim sistemi hatası yaşadığınız durumlarda da MiniTool Mobile Recovery for Android kullanabiliyorsunuz. İşte bütün bu sorunları yaşadığınızda MiniTool Mobile Recovery for Android ile Android dosya kurtarma işini gerçekleştirebiliyorsunuz.

MiniTool Mobile Recovery for Android hem cihazınızın dahili belleğinden, hem de SD kartından silinen dosyaları geri getirme işini gerçekleştirebilmekte. SD karttan dosya kurtarma işini gerçekleştirebilmek için bir SD kart okuyucuya ihtiyaç duyuyorsunuz. SD kart okuyucunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda SD kartınız taranıyor ve kayıp ve silinmiş dosyalar tespit ediliyor.

- MiniTool Mobile Recovery for Android kullanarak Android cihazınızın dahili belleğinden şu dosyaları kurtarabilirsiniz:

Fotoğraflar, uygulama fotoğrafları, videolar, ses dosyaları, WhatsApp ekleri, mesajlar, WhatsApp yazışmaları, çağrı geçmişi, rehber, döküman verileri

- MiniTool Mobile Recovery for Android, SD kartınızdan şu dosyaları kurtarabiliyor:

Fotoğraflar, uygulama resimleri, videolar, ses dosyaları