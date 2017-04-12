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Miracle Mainland
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Miracle Mainland

(iOS)
Miracle Mainland İndir Hemen İndir

392 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland

Fantastik dünyanın kapılarını aralayın.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Miracle Mainland, iPhone ve iPad’de oynanabilen, özel efektlerle süslenmiş kaliteli görsellere sahip mmorpg oyunu. Dünya genelinde oyuncularla bir araya gelip ejderhalar, canavarlar ve türlü tehlikeler içeren fantastik dünyada savaşmanın keyfini süreceğiniz sürükleyici bir rpg strateji oyunu. MMORPG türünden hoşlanıyorsanız indirin; pişman olmazsınız.

iOS platformunda ücretsiz indirilmeye açılan MMORPG oyunlarından çok ta farklı bir içerik ve oynanış sunmuyor Miracle Mainland. Klasik olarak sınıf – savaşçı seçiminizi yapıyor ve oldukça geniş haritalarda keşifler yaparak, sonunda ödül verilen görevleri tamamlayarak, diğer oyuncularla savaşarak ilerliyorsunuz. Zaferle ayrıldığınız her savaş sonunda seviye atlıyor ve karakterinizin beceri, yetenek, gücünü geliştirebiliyorsunuz. Yeri gelmişken, seçebildiğiniz 3 sınıf var: Vahşi savaşçı, büyücü ve iblis avcısı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
yan liu
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