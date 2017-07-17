MIT’in Cheetah 3 Robotu Hayat Kurtaracak

MIT’nin son robotu Cheetah 3, bugün Cambridge, Massachusetts’te geçekleştirilen oturumla tanıtıldı. Son yıllarda dünyanın önde gelen robot okullarından biri olan MIT (Massachusetts Institute of Technology) geliştirdiği robotik projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. MIT'nin yeni robotu Cheetah 3, arama kurtarma görevlerine katılacak.

Dört ayaklı bir robot olan Cheetah’in önceki sürümlerinde; saatte 14 km/s hızla koşma, otonom ve hatta sorulara yanıt verme gibi birçok özellik vardı. Ancak, bugün tanıtılan ve Sang-bae Kim öncülüğündeki MIT Biomimetics Laboratuarı ekibi tarafından yapılan robot, bir tür felsefi değişikliğe işaret ediyor. Ekip, odak noktasını değiştirerek, arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek bir robot üzerinde çalışıyor.

Sang-bae Kim, oturum öncesinde TechCrunch’a verdiği demeçte, “Vizyonumuz, Fukushima’da yaşanan nükleer felaket ve benzeri olaylara robot göndermekle değişti” dedi. Robotu, insanları göndermek istemediğimiz yerlerde kullanmak istediklerini ifade eden Kim, “Robotları çevreyi ve acil durumları izlemek için kullanabiliriz. Sadece rutin kontrol yapmak istediğimiz çok fazla acil durum noktamız var” dedi.

Fukushima’da yaşanan nükleer felaket sonrası endüstriyel robotların, tehlikeli durumlarda faydalı olabileceği yerler sıklıkla tartışılmaya başlamıştı. Cheetah 3 bu duruma çözüm olabilir. Zira MIT’nin son robotu hayvanlardan esinlenilen dört ayaklı bir yapıya sahip ve geleneksel robotların yapamadığı şeyleri yapabiliyor. Kim, “İnsanlık olarak havayı, suyu ve toprağı her defasında yeniden keşfediyoruz ama bu yeterli olmuyor. Dört ayaklı robotlarla insanların ulaşamadığı yerleri keşfedeceğiz” dedi.

Oturumda, Cheetah'ın dördüncünü geçici kol olarak kullanarak üç ayak dengeleme yeteneğini gösterildi. Projenin önünce daha çok yol var ancak ekip, kapıları açma gibi karmaşık görevleri yerine getirebilecek becerikli bir el üzerinde çalışıyor. Yeni Cheetah tasarımı ayrıca yük taşımayı daha da kolaylaştırıyor. Cheetah 3, Boston Dynamics'in Big Dog robotu kadar ses çıkarmaya başlarsa, bunun tesadüf olmadığını anlamamız gerekiyor. Zira her iki proje de aynı DARPA fonundan doğdu. Sang-bae Kim, Boston Dynamics'in çalışmalarından farklı olarak, Cheetah projesi boyunca hidrolik yerine, elektrikli motorlar kullandıklarını belirtti.

Kim, Cheetah 3’ün verilerinin yıl boyu izleneceğini ve robota farklı özellikler kazandırmak için çalışarak Cheetah’ı daha ileri götüreceklerini sözlerine ekledi.

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