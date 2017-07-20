MIT'nin Yapay Zekası Yemeklerin İçeriklerini Tespit Edebiliyor

Bir restoranda yediğimiz ve beğendiğimiz bir yemeğin malzemelerini mutlaka merak ederiz ki kendimiz de bu yemeği yapabilelim. Ancak bazı şefler yemeklerinin sırrını asla vermezler ve bu konuda çok da inatçı olurlar. İşte bu durumda idealist şefleri üzecek bir haberimiz var. MIT tarafından geliştirilen yapay zeka sayesinde fotoğrafı çekilen bir yemeğin içeriği tek tek tespit edilebiliyor.

MIT CSAIL araştırmacılarından oluşan bir ekip, yemek görsellerinin içeriklerini ve kalori miktarlarını tespit edebilecek bir yapay zeka sistemi geliştirdi. AI Pic2Recipe adını verdikleri yapay zeka sistemi fotoğrafı çekilen bir yemeğin malzemelerini ve bu malzemelerden oluşturulabilecek yemek tarifini kullanıcılara sunuyor. Daha önce Silikon Vadisi’nde buna benzer bir girişim “See Food” adlı sanal bir uygulamada da görülmüştü.

MIT’nin bu projesi henüz geliştirme aşamasındayken, şimdilik yapay zekanın yemek arşivi güçlendirilmeye çalışılıyor. Kalabalık bir ekip çeşitli web sitelerinden yaklaşık 1 milyon yemek tarifi toplayarak yapay zekayı eğitmeyi amaçlıyor. Yapılan testlerde yapay zekanın yüzde 65 oranında doğru yemek tariflerini verdiği saptanırken, ekip bu oranı yükseltme çabasında. Söz konusu yapay zeka uygulamasını kendiniz de denemek isterseniz ekibin demo sitesi üzerinden yükleyeceğiniz herhangi bir yemek fotoğrafıyla sistemi test edebilirsiniz.

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