Mitsubishi Electric'ten Sürücüsüz Araç Kullanımı İçin Yeni Teknolojiler

Mitsubishi Electric’in ilk kez Cebit Fuarı’nda tanıttığı sürücüsüz konsept aracı EMRAI xDAS 3.1 ile birlikte bir dizi yenilikçi sürüş yardımı teknolojisi geliyor. Otomatik sürüşü güvenli hale getiren yeni çözümlerin detayları haberimizde.

Türkiye’de klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinde faaliyet göstermenin yanı sıra uydu, güç kaynakları, görsel veri sistemleri ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine destek veren, 95 yılı aşkın tecrübesiyle önde gelen markalardan Mitsubishi Electric’in son dönemlerde çokça duyduğumuz sürücüsüz otomobillere ilişkin yeni teknolojileri de dikkat çekici.

3D Yol Haritalarını 10 Kat Daha Hızlı Oluşturan Teknoloji

Cebit Fuarı’nda EMRAI xDAS 3.1 adıyla tanıtılan sürücüsüz konsept araçta güvenli sürücüsüz araç kullanımı için hassas 3 boyutlu sokak haritaları oluşturan haritalama teknolojisi kullanılıyor. Patentli olan otomatik haritalandırma teknolojisinde yapay zeka yardımıyla 3 boyutlu haritaların hatasız ve hızlı bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Araç tavanına monte edilen sensörler, kameralar, lazerler yardımıyla cm kesinliğinde 3D haritalar hazırlanmak için veriler gerçek zamanlı olarak toplanıyor. Yapay zekanın da desteğiyle manuel harita oluşturma yöntemlerine kıyasla 10 kat daha hızlı harita oluşturulması sağlanan sistemin maliyetinin de düşük olduğu belirtiliyor. Dinamik 3D haritaların bakımı ve güncellemesi gerektiğinde her seferinde tüm haritanın güncellenmesi yerine yalnızca değişen noktaların otomatik olarak çıkarılması Mitsubishi Electric teknolojisinin güzel yanlarından biri.

Dünyada İlk Kez, Konuşulan Sözcükler Ekrana Aktarılıyor

Güvenli otomatik sürüş için yeni çözümler üreten Mitsubishi Electric’in Ses Aktivasyonlu Çizim Uygulaması’ndan da bahsetmek gerek. Farklı dilleri konuşan veya işitme engelli olan kişiler arasındaki engelleri ortadan kaldıran yenilikçi iletişim uygulaması, konuşulan sözcükleri parmak hareketlerini takip ederek tablet ekranına aktarıyor. Yenilikçi çizim ve tercüme özellikleri içeren uygulama, iletişimi önemli ölçüde kolaylaştırıyor.