Mobil Outlook Artık Daha Akıllı

Microsoft bugün, Outlook mobil uygulamasının yenilenmiş tasarımını tanıttı. iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilecek yeni sürüm, daha akıllı bir e-posta arama özelliği sunuyor.

Outlook kullanıcısıysanız, eski mailler arasından lazım olanı bulmanın ne kadar zor olduğuna da aşinasınızdır. Kişi ismiyle yapılan aramalar çoğu zaman fiyaskoyla sonuçlanır. Bunun önüne geçmek için tasarlanan yeni Outlook mobil güncellemesi, Microsoft Graph desteğiyle artık sadece e-postaları değil, kişiler, ekler, uçuş ve seyahat güzergahlarının da bulunabilmesini oldukça kolay hale getiriyor.

Artık uygulamanızın ‘arama’ kısmına girdiğinizde karşınıza boş bir sayfa çıkmayacak. Yeni güncelleme başta sık iletişim halinde olduğunuz kişileri ve ‘bugün’ gerçekleşen etkinliklerle ilgili postaları sıralayacak.

Bir başka yenilikse, ardı ardına uzanan mesajlaşmalar daha açık şekilde görülebiliyor. Bir önceki postayı açmak için yeniden tıklama ihtiyacı ortadan kaldırılıyor ve tıpkı Whatsapp konuşmaları gibi, mesajlar açıkça alt alta sıralanıyor.

Hızlı cevap verme özelliğini hiç duydunuz mu? Aslında varolan ama ara yüzde saklanan bu özellik, yeni güncellemede çok daha kolay kullanıma sunuluyor. Öyle ki, özellikle grup mesajlaşmalarında geçmiş konuşmaları görerek cevap vermeyi sağlayacak bu özellik, ayrı bir pencereden postanızı düzenleyip göndermenizi sağlayacak.

Yine yeni bir diğer özellikse, e-posta hesapları arası geçişi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış. Ana sayfanızda soldan ekranı çektiğinizde çıkan sekmede, Google, Outlook ve Office 365 hesaplarınız arasında tek dokunuşla geçiş yapabiliyorsunuz.

Aynı e-posta sağlayıcısında birden fazla hesabı bulunan kullanıcılar için henüz bir yenilik mevcut değil. Ne yazık ki hala aktif hesabı kapatarak diğer hesabınızdan giriş yapmanız gerekiyor.

Outlook ve Gmail hesaplarına sahip iOS kullanıcıları için yenilikler bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak, Office 365 hesabı kullananlar yenilik için birkaç gün beklemek durumundalar. Android kullanıcıları için söz konusu yeniliğin hayata geçmesi de birkaç ayı bulacağa benziyor.

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