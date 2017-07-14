Mobil Oyun Gelirleri PC ve Konsolları Solladı

Dünya nüfusunun üçte ikisi ceplerinde akıllı telefon taşırken, birçoğunun da oyunlara para yatırdığı ortaya çıktı. Yapılan son araştırmalar, mobil platformlardaki oyunlardan elde edilen gelirlerin, ilk kez PC ve konsol platformlarını geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 32 gibi devasa bir büyüme rakamına ulaşan mobil oyun pazarı, toplam 32 milyar dolarlık bir potansiyel yaratmayı da başardı. Bu seneki büyüme rakamlarından hareketle hazırlanan bir başka rapora göre, 2020 yılına gelindiğinde mobil oyun pazarının 65 milyar doları geçebileceği işaret ediliyor. DFC Intelligence tarafından hazırlanan bu raporun bir diğer dikkat çekici maddesi de Çin'deki büyük mücadeleyi işaret ediyor. Çin'in iki büyük şirketi Tencent ve NetEase'in arasındaki birincilik mücadelesinin iyice kızıştığı ve ilk defa NetEase'in elde edilen gelirler konusunda Tencent'i belirli bir dönem de olsa geçebildiği söyleniyor.

30 farklı oyun stüdyosundan gelen oyunları inceleyen DFC buradan yaptığı çıkarımla, mobil platformlarda basit ve sosyal gazino oyunlarının çok tuttuğunu; ancak ilerleyen dönemlerde daha detaylı yapımların mobil platformlarda hakimiyet kurmaya başlayacağını işaret etti.

Bu raporuna örnek olarak Square Enix'in piyasaya sürdüğü Hitman GO ve Final Fantasy Brave Exvius gibi oyunların 20 milyondan fazla indirilmeye ulaştığını gösteren DFC, büyük şirketlerin önümüzdeki dönemlerde mobil platformlara çok daha fazla oyun çıkaracağını da ön görüyor.

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