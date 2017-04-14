Mobil Oyun Geliştiricileri 2017'ye Yüzde 53 Daha Kazançlı Girdi

Mobil oyun sektörü dünya çapında yakaladığı yükselişi ısrarla sürdürüyor. Son yapılan istatistikler, 2017 yılının ilk çeyreğinde Apple App Store ve Google Play uygulama marketlerinde oyunların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 53 kadar arttığına işaret ediyor.

Sensor Tower Intellegince isimli bir şirketin yaptığı pazar araştırması istatistiklerine göre, her iki marketin oyun gelirleri 11.9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra istatistik Google Play marketin oyun raflarındaki büyümenin, Apple App Store'a oranla çok daha hızlı büyüdüğüne de dikkat çekiyor. Rapora göre Google Play büyüme hızı yüzde83 kadarken, App Store hızı yüzde 35 olarak ölçülmüş.

Aktarılan veriler ışığında, gelirler de bu yıl yükselmiş görünüyor. Google Play gelirleri 5.9 milyar dolara fırlarken, App Store büyüme hızı yüzde 35 olsa da 6.6 milyar dolar gelir kazanmış. Her iki marketten indirilerek oynanan oyun sayısı, 2017'nin ilk çeyreğinde 8.8 milyar adet olmuş.

2017 ilk çeyreğinde en çok indieilen oyunlar listesi.

2016 ilk çeyreğinde en çok gelir getiren oyunlar listesi.

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