Mobil cihazlarınızı bilgisayarınızdan yönetin.

MoboPlay for PC, içerisinde yüzlerce ücretsiz mobil oyun ve uygulamayı barındıran hepsi bir arada Android ve iOS cihaz yöneticisi. Müzik atma, fotoğraf ve video aktarma, rehber yedekleme ve geri yükleme, uygulama indirme, dosyalarınızı organize etme, telefonunuzu temizleme ve daha pek çok işi bilgisayarınız üzerinden yapmanıza izin veriyor.

Android ve iOS kullanıcıları için en iyi ücretsiz cihaz yöneticisi diyebilirim. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda (USB dışında karekod okutarak WiFi üzerinden bağlanma seçeneği de sunuluyor) telefonunuzun yazılım sürümünden donanım bilgilerine, yedekleme durumundan pil seviyesine, yüklü uygulamalarınızdan müzik ve videolarınıza, kişilerinizden (rehberinizden) mesajlarınıza cihazınıza dair tüm bilgiler dökülüyor. Eğer Android telefon kullanıcısıysanız gereksiz dosyaları temizleme, dosya yöneticisi, zil sesi yapma gibi ekstra seçenekler çıkıyor. Medya sekmesine geçtiğinizde telefonunuza attığınız şarkılar karşınıza çıkıyor. Dilerseniz buradan direkt telefonunuza gönderme yapabiliyorsunuz. iPhone kullanıcısıysanız iTunes’a ihtiyaç duymadan müziklerinizi atma şansına sahipsiniz. Toolbox sekmesine geldiğinizde yedekleme, geri yükleme, cihaz ekranını yansıtma, depolama alanı açma, dosya yöneticisi karşınıza çıkıyor.

MoboPlay, cihaz yöneticisi dışında sadece ücretsiz Android ve iOS oyunlarını, uygulamalarını bulabileceğiniz bir uygulama mağazası da içeriyor. Mağaza düzeni App Store ve Google Play Store’u aratmayacak kadar başarılı.