MoboPlay (APK)
Android Mağaza Uygulaması
En yeni Android oyunları ve uygulamaları ücretsiz indirin.
MoboPlay, PC tarafında Android ve iOS cihaz yöneticisi, mobil tarafta da Android Mağaza uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
Yüzlerce Android oyunu ve uygulamayı ücretsiz olarak sunulduğu, Google Play Store’u aratmayan geniş bir mağazayı önümüze çıkarıyor. Gmail hesabınıza giriş yapmadan veya kayıt olmadan dilediğiniz oyun veya uygulamayı indirebiliyorsunuz.
Google Play Store’un aksine sadece ücretsiz Android oyunları ve uygulamaları sunuyor MoboPlay. En yeni oyunları, en popüler (en çok indirilmiş) oyunları, seriye dönüşmüş oyunları ayrı olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Öne çıkanlar, uygulamalar, oyunlar ve keşfet bölümleri dışında Toolbox sekmesi bulunuyor ki bu menü altından uygulama ve oyunları kaldırmaktan depolama alanını temizlemeye, telefonunuzu hızlandırmaktan gereksiz verileri silmeye pek çok şey yapabiliyorsunuz. Yakınınızdaki kişiyle dosya, müzik, fotoğraf paylaşmak için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- MoboPlay
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