Modüler Yılan Balığı Robotu Su Kirliliğini Ölçüyor

Sulardaki kirlilik seviyelerini ölçme teknolojileri hiç de yeni değil. Uzun yıllardır biz insanlar çeşitli yöntemlerle su kirliliğini ölçebiliyoruz. İsviçre Federal Enstitüsü'ndeki araştırmacılar bu teknolojileri bir adım ileri götürdü ve suda yüzerek kirliliği tespit edebilen robot yılan balığı geliştirdiler.





Tamamen modüler olan yılan balığı robotunun gövdesi, çeşitli sensörlerden oluşuyor. Bilim insanlarının kirliliği ölçmek istedikleri yere ve verilere bağlı olarak değiştirdikleri sensörler, robotu son derece uyarlanabilir bir cihaz haline getiriyor.

Örneğin bazı sensörler, su iletkenliği ve sıcaklığı gibi şeyleri ölçmek için kullanılabilirken, diğer sensörler kimyasal bazlı olup sudaki toksinleri ölçebiliyor. Kısacası yılan balığı robotu, eskisinden çok daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor.

İsviçreli bilim insanlarının modüler yılan balığı robotunun kimyasal ve fiziksel sensörleri üzerinde yaptığı deneyler şimdiye kadar başarılı sonuçlar verdi. Bu da demek oluyor ki, bu ilginç görünüşlü robotları çevremizde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

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