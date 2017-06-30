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Monster Buster: World Invasion
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Monster Buster: World Invasion

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion

Android için Canavar Yakalama Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 1 saat önce

Dışarı çıkın ve canavarları keşfe başlayın.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Monster Buster: World Invasion, gerçek zamanlı oynanışa sahip bir tür rol yapma oyunudur.

Pokemon GO mobil oyununun inanılmaz bir başarı yakalamasının ardından Monster Buster: World Invasion oyunu aynı rotayı başka canavarlarla takip etmiş gibi görünüyor. Zira tıpkı Pokemon gibi Monster Buster: World Invasion oyununda da kamera vasıtasıyla gerçek dünyada canavarları tespit edip yakalıyorsunuz. Yani oyunu oynamak için dışarı çıkıp çevrenizi keşfetmeniz gerekiyor.

Tahmin edildiği üzere çevrenizde tespit ettiğiniz ve yakaladığınız canavarları belirli noktalarda diğer kullanıcılarla savaştırıp yeni canavarlar edinebilirsiniz. Ayrıca kendi canavarlarınızı da geliştirebilir ve envanterinizde bulunan besinlerle canavarlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Canavarların savaştığı esnada da sahaya sürdüğünüz canavarın saldırı ve defans özellikleri belirleyici olacaktır.

Oldukça başarılı ve detaylı olan grafikleri sayesinde artırılmış gerçeklikle desteklenen oyun zevkiniz ikiye katlanacak. Monster Buster: World Invasion mobil oyunu için hazırlanan sıra dışı tanıtım videosunu da izlemenizi tavsiye ederiz. Monster Buster: World Invasion oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tag of Joy
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